- Tragedie pentru o familie din Capitala. Parinții unei adolescente de 16 ani care și-au lasat fata sa plece la Piatra Neamț, la un concurs organizat intr-un liceu au aflat ca fiica lor a murit din cauza drogurilor. S-a intamplat dupa ce minora s-a intalnit cu un baiat de 19 ani, despre care procurorii…

- Au trecut aproape doi ani de cand Gabriela și-a vazut ultima data baiatul. Ionuț a anunțat-o ca pleaca de acasa pentru ca și-ar fi gasit de lucru in București. Nu era prima data cand acesta mergea la munca departe de casa, așa ca mamei nu i s-a parut nimic suspect. De data aceasta insa, lucrurile au…

- Un tanar in varsta de 21 de ani a murit in noaptea de vineri spre sambata, intr-un accident rutier pe DN 222, in județul Tulcea, dupa ce mașina in care se afla a lovit violent un copac de pe marginea drumului.Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Tulcea au fost sesizați cu privire la producerea accidentului…