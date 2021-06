Stiri pe aceeasi tema

- Alex Velea și Antonia au trecut prin momente de neliniște, dupa ce au fost amenințați de Fulgy de la Clejani. Ce au ajuns sa cei doi faimoși artiști sa faca dupa ce au fost implicați in scandalul cu Fulgy. Fanilor nu le-a venit sa creada. Antonia și Alex Velea se tem pentru siguranța lor Scandal […]…

- Invitat in Podcastul lui Speak, Alex Velea a declarat ca este extrem de deranjat de lucrurile pe care le-a spus Catalin Maruța in emisiunea lui, vizavi de el și familia sa. Acesta a ținut sa precizeze ca nu vrea sa nu ii mai vorbeasca deloc soțului Andrei. Catalin Maruța a reacționat imediat și a postat…

- Dupa ce in urma cu cateva saptamani Antonia l-a apostrofat public pe Catalin Maruța, acum a venit randul lui Alex Velea sa se rațoiasca la el. Se pare ca artiștii sunt suparați ca vedeta TV vorbește mereu de ei in cadrul emisiunii sale și, de cele mai multe ori, i-ar pune intr-o lumina proasta. Mai…

- Dupa ce in urma cu cateva saptamani Antonia l-a apostrofat public pe Catalin Maruța, acum a venit randul lui Alex Velea sa se rațoiasca la el. Se pare ca artiștii sunt suparați ca vedeta TV vorbește mereu de ei in cadrul emisiunii sale și, de cele mai multe ori, i-ar pune intr-o lumina proasta. Mai…

- Alex Velea, in varsta de 37 de ani, a fost invitat in podcastul lui Speak, in varsta de 34 de ani. Printre alte lucruri pe care le-a dzvaluit, iubitul Antoniei a vorbit și despre conflictul cu Catalin Maruța. Spre finalul podcastului, Speak l-a intrebat pe Alex de cese lasa atras in tot felul de relații…

- Antonia a vorbit despre scandalul dintre Lino Golden, Mario Fresh și Alex Velea. Deși a incercat sa se țina departe de acest scandal, iata ca a fost intrebata și ea despre situația asta, la mai multe luni distanța. Pentru ea, Lino și Mario nu mai exista și nu vrea sa mai auda despre ei. Totodata, ea…

- In toamna anului trecut, intre Lino Golden, in varsta de 23 de ani, Mario Fresh, in varsta de 22 și Alex Velea (37 de ani) s-a iscat un conflict. Antonia a facut noi declarații și a recunoscut ca a fost dezamagita de cei carora i-a oferit toata susținerea. „Ce veche e treaba asta [conflictul]. Nu e…