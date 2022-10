Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sot al Simonei Halep,Toni Iuruc, a declarat, vineri, ca jucatoarea de tenis nu s-ar fi dopat nici daca i-ai fi taiat mana. Toni Iuruc a precizat, pentru fanatik.ro , ca Halep nu bea nici macar apa daca sticla nu era sigilata si nu lua nici macar o vitamina fara sa intrebe medicul. „Sunt socat,…

- Simona Halep risca o suspendare de pana la patru ani, dupa ce a fost testata pozitiv la roxadustat la US Open 2022. Pompiliu Popescu, fost medic al naționalei de fotbal a Romaniei, a explicat de ce considera ca antrenorii fostei lidere WTA sunt vinovați pentru situația in care se afla aceasta.

- Simona Halep a divorțat de Toni Iuruc dupa mai puțin de un an de la cununia civila și cum nu au spus nimic despre motivele care au dus la aceasta desparțire, au inceput sa apara o mulțime de speculații. S-a spus ca apropierea dintre jucatoare și antrenorul Patrick Mouratoglou ar fi daunat grav acestei…

- Patrick Mouratoglou (52 de ani), antrenorul Simonei Halep, a oferit o prima reacție dupa eliminarea rușinoasa a Simonei din primul tur al Grand Slam-ului de la US Open. Simona Halep a parasit, luni seara, turneul de la US Open, romanca fiind invinsa de Daria Snigur, jucatoare venita din calificari,…

- Simona Halep a fost invinsa neașteptat, luni, in primul tur la US Open, de o jucatoare venita din calificari. Site-ul WTA a punctat dupa victoria Dariei Snigur ca aceasta este prima mare surpriza a ultimului Grand Slam din 2022, dar nu este ceva neobișnuit, Halep avand la Flushing Meadows rezultatele…

- Eliminarea prematura suferita de Simona Halep la US Open in fața ucrainencei Daria Snigur (2-6, 6-0, 4-6) a fost analizata in amanunt pe site-ul oficial al WTA. „Prima mare surpriza de la US Open 2022 a insemnat eliminarea Simonei Halep din primul tur, de catre o sportiva venita din calificari, Daria…

- US Open este Grand Slamul unde Simona Halep a avut de-a lungul timpului rezultatele cele mai slabe dintre turneele majore. Mats Wilander (fost lider mondial și caștigator a șapte GS-uri) este de parere ca sportiva noastra are șanse reale de a se impune la Flushing Meadows daca va avea atitudinea de…

- Dupa ce David Popovici a scos Romania la lumina, acum, Simona Halep reușește o alta performanța. A caștigat WTA Toronto! Simona Halep, tenismena romanca in varsta de 30 de ani, a invins-o pe brazilianca Beatriz Haddad Maia, 26 de ani, in finala WTA Toronto, cu scorul de 6-3, 2-6, 6-3. Acesta este al…