Stiri pe aceeasi tema

- Marcus Rashford (23 de ani) a primit mesaje rasiste in urma meciului celor de la Manchester United cu Arsenal, iar tanarul atacant al „diavolilor roșii” a refuzat sa faca publice conversațiile. Marcus Rashford a fost discriminat in mediul online, iar dupa meciul cu Arsenal a postat un mesaj pe Twitter…

- "Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Iasi au identificat un barbat de 36 de ani, banuit de comiterea a doua fapte de furt calificat, si un alt barbat tot de 36 de ani, banuit de complicitate la furt calificat si furt calificat. Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat…

- Dani Prințul Banatului demonstreaza inca o data ca este cel mai devotat barbat de casa. Manelistul a lasat microfonul deoparte și ziua in amiaza mare a fost surprins de paparazzii SpyNews.ro, inarmat cu mulți saci de gunoi.

- Un ofițer de poliție din Massachusetts, chemat de reprezentanții unui magazin pentru un furt, a platit produsele a doua femei care ar fi sustras mai multe alimente. Cele doua erau insoțite de doi copii, iar una dintre ele i-a spus omului legii ca ceea ce luase era, de fapt, cina de Craciun pentru cei…

- Dupa un nou meci excelent al lui Ianis Hagi, scotienii au facut un anunt extraordinar. Reactia lui Steven Gerard spune tot despre viitorul fotbalistului in varsta de 22 de ani. Ianis Hagi bifeaza succes dupa succes Partida dintre Rangers F.C.– St. Mirren de miercuri s-a dovedit a fi un meci excelent…

- Cu ocazia finalului de an, Yahoo Finance a intocmit topul celor mai bogate sportive. Primele trepte ale podiumului sunt ocupate de Serena Williams (39 de ani) și Maria Sharapova (33), dar al treilea nume din ierarhie este o surpriza totala. Ultima treapta a podiumului este ocupata de Alexis DeJoria…

- Un barbat a fost arestat preventiv, fiind acuzat de lovire, talharie si alte violente, dupa ce politisti de la Sectia 24, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, au facut o perchezitie la domiciliul sau, in urma unor informatii potrivit carora mai multe femei ar fi fost…

- Emily Burghelea intervine in scandalul imens creat dupa imaginile cu leul lovit aparut in recentul clip al lui Dani Mocanu. Fosta asistenta de la Acces Direct și-a pierdut cațiva fani in urma reacției avute. Emily Burghelea, reacție in scandalul lui Dani Mocanu cu leul lovit din clipul lui Fosta asistenta…