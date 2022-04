Stiri pe aceeasi tema

- Peste 30 de persoane au murit, iar alte 100 au fost ranite dupa ce militari ruși au atacat gara din Kramatorsk. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune ca oamenii așteptau sa fie evacuați. La fața locului se afla poliția și salvatorii.

- In cadrul unei convorbiri cu premierul ungar Viktor Orban, Putin a evocat in special „provocarea grosolana si cinica din partea regimului de la Kiev in orasul Bucea”, potrivit unui comunicat al Kremlinului.Aceasta este prima reactie a presedintelui rus in acest caz care a provocat o profunda indignare…

- „Potrivit datelor preliminare, șase civili au fost uciși și alți 15 raniți și internați”, a scris Oleg Siniegubov.Conform acestuia, bombardamentul a lovit un birou poștal in apropierea caruia locuitorii primeau ajutoare umanitare.

- Cel putin 902 civili au fost ucisi si 1.459 au fost raniti in Ucraina pana sambata, la miezul noptii, ora locala, a informat duminica Biroul ONU pentru drepturile omului (OHCHR), potrivit Reuters. Citește și: Austria reintroduce restricțiile sanitare dupa ce a crescut numarul de infectari cu SARS-CoV-2…

- Ucraina se afla in a 25-a zi de razboi, iar seria bombardamentelor continua. Armatele rusești fac noi victime, iar orașul Harkov ramane a fi invadat de catre armata lui Putin. Cel puțin 260 de civili din Harkov au murit pana in prezent din cauza conflictelor ruso-ucrainene.

- Cel putin 847 de civili au fost ucisi si 1.399 raniti in Ucraina de la inceperea conflictului pana la 18 martie, a anuntat sambata Biroul ONU pentru drepturile omului OHCHR , informeaza Reuters.Majoritatea victimelor s au inregistrat in explozii cauzate de artileria grea si de sisteme lansatoare de…

- Alte 861 de persoane au fost ranite in conflict, ridicand numarul total al victimelor civile calculat de ONU la 1.335.Cifra adevarata va fi probabil „considerabil mai mare”, in opinia ONU, in special in teritoriile controlate de guvern, unde multe rapoarte sunt inca in așteptarea verificarii.„Acest…

- Organizația Națiunilor Unite (ONU) afirma ca cel puțin 351 de civili au fost uciși și 707 au fost raniți de la izbucnirea razboiului din Ucraina, in urma cu zece zile. ONU admite ca numarul de civili uciși și raniți este probabil sa fie „considerabil mai mare”, potrivit Sky News. Ucraina susține ca…