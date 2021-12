Stiri pe aceeasi tema

- Se aduc acuzații grave la adresa cadrelor medicale de la Spitalul Bagdasar din București. In urma cu trei ani, unui barbat din Capitala i s-a spus ca are cancer, in faza terminala și ca nimeni nu mai poate face nimic pentru el. In realitate, acesta era un diagnostic fals, in condițiile in care barbatul…

- Unul dintre liderii Revolutiei de la Timisoara, Claudiu Iordache, a decedat, familia acuzand, in anuntul postat pe pagina de Facebook a revolutionarului, ca acesta a fost diagnosticat gresit. ”Cu doua saptamani in urma si-a sarbatorit ziua de nastere impreuna cu noi, in bucurie si voie buna,…

- Fostul presedinte indonezian Susilo Bambang Yudhoyono a fost diagnosticat cu cancer de prostata si va primi tratament in Statele Unite, au anuntat marti consilierii sai, citati de DPA. Yudhoyono, care a servit doua mandate in perioada 2004-2014, sufera de un stadiu incipient al bolii, a declarat…

- Portarul englez Dan Barden, imprumutat de echipa engleza de fotbal Norwich City la clubul scotian Livingston, a fost diagnosticat cu cancer testicular, a anuntat gruparea din Premier League intr-un comunicat de presa, citat de Reuters. Jucatorul de 20 de ani va face o pauza in cariera sa, a precizat…

- Șase dintre cele mai mari spitale din Capitala trebuie sa formeze rapid și sa trimita echipe la spitalul modular deschis, marți, in Pipera și care a primit deja 10 pacienți cu Covid. Managerii unitaților medicale au primit noul ordin din partea Departamentului pentru Situații de Urgența. Astfel, șefii…

- Bucureștiul a inregistrat vineri, 8 octombrie, un numar record de cazuri de Covid, 2.665. In acest context epidemiologic complicat, in fața Spitalului Universitar din Capitala s-a creat și azi o coada de ambulanțe, informeaza Digi24.Spitalul este plin, iar ambulanțele așteapta in curte sa lase alți…

- Liberalul a cazut intr-o zona in care scena de la Romexpo, acolo unde se desfașoara Congresul PNL, era decupata. Din primele informații, acesta și-ar fi fracturat o mana.Medicii SMURD i-au acordat ingrijiri medicale la fața locului și l-a transferat la Spitalul Elias din Capitala.

- Nu pot fi permise conferințe in spații inchise cu 5.000 de oameni, in condițiile in care limita pentru spectacole in aer liber este de 1.000, transmite fostul prefect al Capitalei, Alin Stoica. „Dl Cițu, incurajat de dl. Președinte, spune ca nu face congres, ci spectacol, piesa de teatru sau concert……