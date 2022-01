Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea a declarat, sambata, dupa calificarea in optimi la Australian Open, ca este bucuroasa ca a reusit sa ajunga in aceasta faza a competitiei, mai ales ca rusoaica Anastasia Pavliucenkova, pe care o cunoaste de cand avea 14 ani, este o adversara foarte dificila. Ea le-a multumit fanilor care…

- Sorana Cirstea, locul 38 WTA, s-a calificat in optimile de finala la Australian Open, dupa ce a trecut de Anastasia Pavliucenkova din Rusia, locul 11 WTA si cap de serie numarul 10. Sorana s-a impus cu scorul de 6-3, 2-6, 6-2, dupa o ora si 42 de minute. In optimi, Cirstea va evolua contra polonezei…

- Rusia a solicitat NATO sa iși retraga trupele de pe teritoriul Romaniei, daca nu vrea sa atace Ucraina. In acest context militar, Ambasada Rusiei la București prefațeaza prima confruntare ce urmeaza sa aiba loc intre cele doua țari. Este vorba despre un meci de tenis de la Australian Open. Sorana…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat in runda a treia a turneului Australian Open, in timp ce Irina Begu a pierdut joi, la Melbourne, in alt meci din turul al doilea al competitiei de Mare Slem. Sorana Cirstea (31 ani, 38 WTA) a obtinut o victorie facila, cu 6-2, 6-4, in fata jucatoarei…

- Sorana Cirstea (31 de ani, locul 38 WTA) este in turul 3 la Australian Open! Romanca a trecut in aceasta dimineața de Kristina Kucova (31 de ani, 96 WTA), scor 6-2, 6-4. In turul 3, Sorana o va intalni pe Anastasia Pavlyuchenkova (30 de ani, 11 WTA). Meciul va avea loc sambata, ora de start urmand a…

- Perechea Irina Begu/Nina Stojanovici (Romania/Serbia), cap de serie numarul 3, s-a calificat in semifinalele turneului de categorie WTA 250 Melbourne Summer Set 2. Begu si Stojanovici au trecut in sferturi de perechea Aliona Bolsova/ Katarzyna Kawa (Spania/Polonia), scor 4-6, 6-0, 10-3. Meciul a durat…

- Simona Halep, locul 18 WTA si cap de serie numarul 1, s-a calificat in finala Transylvania Open. Romanca a invins-o in penultimul act, sambata, cu scorul de 6-0, 6-1, pe ucraineanca Marta Kostiuk, locul 55 WTA si cap de serie numarul 6. Meciul a durat 60 de minute. Primul set a fost adjudecat de fostul…