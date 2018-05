UPDATE. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, neaga informatiile conform carora ar fi fost martora unui eveniment in cadrul caruia s-ar fi pus bazele unor racolari din PSD, subliniind ca ramane alaturi de familia sa politica.



"Auto-denunt politic: duminica, 13 mai, am fost la restaurantul 'Doi Cocosi', impreuna cu sotul, mama, cumnata si cei doi copii mici - Zian si David. Ne-am salutat civilizat cu mai multe persoane care participau la un botez, printre care si cativa politicieni. Am luat masa intr-un salon mic, separat de petrecere. De aici si pana la comentariile din ultimele…