Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Platformei DA Chiril Motpan, spune ca a facut recent o solicitare in Parlament la adresa Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) cu privire la activitatea unor canale obscure de Telegram. La ceva timp, asupra sa a fost indreptata „o avalansa de injuraturi si informatii nebuloase”, spune…

- Numarul de incidente de securitate cu impact semnificativ asupra securitatii si integritatii retelelor si serviciilor de comunicatii electronice a crescut cu 43%, de la 556 in anul 2018 la 794 in 2019, iar acestea au afectat, in total, peste 23 de milioane de conexiuni, potrivit informatiilor colectate…

- ​Deputatul PSD Catalin Radulescu, cunoscut ca „Mitraliera”, ar vrea ca „cineva din Guvernul Romaniei” sa garanteze ca informatiile pe care le-ar colecta termoscannerele „nu ajung niciunde”. Radulescu a insistat ca aparatele ar lua amprenta faciala si astfel toate datele personale.

- In luna aprilie 2020 Serviciul Control Relatii de Munca a efectuat 27 controale, fiind dispuse 74 de masuri de punere in conformitate cu prevederile legislative in domeniul relatiilor de munca si contractului colectiv de munca. Au fost aplicate 6 sanctiuni contraventionale, din care 3 avertismente si…

- Serviciul de Informații și Securitate cere blocarea site-lui moldvesti0.wordpress.com, identificat ca sursa cu conținut online ce promoveaza știri false cu privire la evoluția COVID-19. Pentru inchiderea acestuia, instituția a transmis Ordinul directorului SIS cu privire la blocarea surselor cu conținut…

- ​Seviciul de Telecomunicații Speciale a încheiat luna trecuta cu Orange un contract de peste 6,5 milioane de lei (fara TVA) pentru furnizarea de echipamente hardware și software necesare creșterii creșterii capacitații de procesare a apelurilor video și a numarului de utilizatori care se pot înregistra…

- Prof. dr. Adrian Streinu Cercel a transmis presei o scrisoare deschisa, joi, dupa ce a fost demis de ministrul Sanatatii din functia de sef al Comisiei pentru managementul clinic si epidemiologic al COVID-19 din cadrul Ministerului Sanatatii. „In ultimele zile, am fost intrebat de ce nu reactionez,…

- Serviciul de Telecomnunicatii Speciale (STS) precizeaza ca platforma pentru programul IMM Invest - care s-a blocat vineri, odata cu lansarea acestui program de credite garantate de stat pentru IMM - nu a fost proiectata, dezvoltata si nici administrata de STS. iar autoritatile au cerut sprijin pentru…