Reacția Sindicatului Polițiștilor față de magistrați: „Putem bloca noi țara, inclusiv instanțele” Sindicatul Național al Polițiștilor și al Personalului Contractual (SNPPC) reacționeaza la decizia magistraților, care se tem ca iși pierd pensiile speciale, de a-și suspenda activitatea și le cere polițiștilor din toate structurile MAI sa adopte forme de protest in limitele legii, ce-i drept. „In contextul comunicatelor oficiale, de ieri, ale unor instanțe de judecata și parchete de rang inalt din Capitala și din alte zone, care precizeaza ca vor adopta diferite forme de protest, precizam ca, in limitele legii, vom solicita și noi polițiștilor din toate structurile MAI sa adopte forme similare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

