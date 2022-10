Stiri pe aceeasi tema

- Stere Halep este alaturi de Simona Halep și crede ca jucatoarea ajunsa la un moment dat pe primul loc in lume este „curata, curata”. Acesta a mai spus ca Simona are o stare de spirit buna și se considera nevinovata in scandalul de dopaj care a facut multa valva. „Vedem un lucru normal care se poate…

- Stere Halep, tatal Simonei Halep, a reacționat sambata, la Antena 3 CNN, dupa ce fiica sa a fost suspendata provizoriu din tenis, in urma testarii pozitive a sportivei pentru Roxadustat, o substanța interzisa in sportul profesionist. „Vedem un lucru normal care se poate intampla la oricare. Specialistii…

- Simona Halep a picat testul anti-doping, asta dupa ce jucatoarea de tenis a fost testata pozitiv cu Roxadustat, un medicament care se afla pe lista substanțelor interzise. De altfel, jucatoarea a fost suspendata provizoriu din tenis. Recent, tatal Simonei Halep, Stere Halep, a avut o prima reacție,…

- Adrian Marcu, fost antrenor al Simonei Halep, s-a aratat uimit de faptul ca Simona Halep a fost testata pozitiv. Acesta este de parere ca jucatoarea romana nu s-a dopat, fiind vorba de o greșeala. “O stiu pe Simona destul de bine, am lucrat destul de mult cu ea si stiu ca este o sportiva intotdeauna…

- Toni Iuruc, fostul soț al Simonei Halep, s-a declarat „realmente surprins” dupa ce Agenția Internaționala de Integritate a tenisului a anunțat ca sportiva a fost suspendata provizoriu, fiind testata pozitiv. ”Nu știu despre ce este vorba. Aflu acum, de la dumneavoastra, sunt realmente surprins. Nu…

- Toni Iuruc, fostul soț al Simonei Halep, se declara "realmente surprins" dupa ce Agenția Internaționala de Integritate a tenisului a anunțat ca sportiva a fost suspendata provizoriu, fiind testata pozitiv la US Open 2022.

- Simona Halep (31 de ani, locul 9 WTA) a picat un test anti-doping la US Open 2022 și a fost suspendata provizoriu. Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului, dupa ce a fost depistata cu o substanța interzisa la ediția US Open din acest an. Jucatoarea…

- Simona Halep și Toni Iuruc se pregatesc intens pentru unul dintre cele mai importante evenimente din viața lor. Cei doi au devenit soț și soție pe data de 15 septembrie 202, iar anul acesta vor pașii in fața altarului pentru a-și lega sufletele in fața lui Dumnezeu. Și cum este un așa eveniment important…