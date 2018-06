Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a calificat, pentru a doua oara consecutiv, in finala turneului de la Roland Garros. Romanca a invins-o pe iberica Garbine Muguruza cu 6-1, 6-4. Anul trecut, Simona Halep pierdea dramatic finala in fața lui Ostapenko, dupa ce iși adjudecase primul set și a condus cu 3-0 in cel de-al doilea.…

- ROLAND GARROS 2018. "Stiam ca trebuie sa joc rapid si totul a decurs foarte bine pentru mine. Am fost puternica pe picioare si loviturile mele au fost puternice. Am avut incredere ca pot pastra acelasi ritm tot meciul. Am avut mare incredere dupa primul set ca aveam meciul in mana si pur si simplu…

- Simona Halep, prima declarație dupa calificarea in finala de la Roland Garros. I-a dat peste cap pronosticul lui Mats Wilander. Suedezul mizase pe Garbine Muguruza, in semifinale. ”Știam ca trebuie sa fiu agresiva, sa joc rapid. Totul la decurs foarte bine pentru mine. Am fost puternica pe picioare…

- Simona Halep a reușit sa se califice în finala turneului de tenis de la Roland Garros, dupa un meci impresionat împotriva ibericei Garbine Muguruza.Românca a reușit sa câștige partida an doua seturi, dominând complet prima parte a jocului, cu scorul 6-1,…

- UPDATE Este 4-0 pentru Halep! Romanca și-a facut serviciul și este aproape de a caștiga primul set! UPDATE Simona Halep a inceput perfect meciul cu jucatoarea iberica și conduce cu 3-0! A reușit deja al doilea break! —————————————— Simona Halep o intalnește pe Garbine Muguruza, in semifinalele turneului…

- Jucatoarea aflata pe locul 3 in ierarhia mondiala a postat un mesaj pe Twitter dupa victoria cu Sarapova din sferturi, in care a spus ca e foarte fericita sa revina in penultimul act al Open-ului de la Paris si ca abia asteapta duelul cu Halep. Muguruza a invins-o pe Sarapova intr-o ora 13 de minute,…

- Tenismena din Constanta, Simona Halep, liderul mondial in clasamentul WTA o infrunta astazi in sferturile de finala ale turneului de la Roland Garros pe sportiva din Germania, Angelique Kerber, care a eliminat o din competitie pe Caroline Garcia, scor 6 2; 6 3.Partida se disputa pe arena Suzanne Lenglen,…

- Simona Halep, singura jucatoare din Romania ramasa in competiție la turneului WTA de la Indian Wells, dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, s-a calificat in optimile de finala ale turneului din California dupa victoria muncita obținuta in 16-imile de finala ale turneului in fața jucatoarei Caroline…