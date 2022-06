Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a calificat in turul trei la Wimbledon 2022, dupa ce a invins-o pe Kirsten Flipkens, scor 7-5, 6-4 (meciul a fost unul foarte dificil pentru fosta lidera WTA, Simona revenind dupa ce a fost condusa in ambele seturi). Cele doua jucatoare s-au imbrațișat la finalul ultimei partide de simplu…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep s-a calificat in runda a treia a turneului de Mare Slem de la Wimbledon, joi, dupa ce a invins-o pe belgianca Kirsten Flipkens cu 7-5, 6-4, la capatul unui meci solicitant.

- Simona Halep, locul 19 in clasamentul WTA, a trecut joi, 30 iunie, de Kirsten Flipkens, locul 190 in topul WTA, informeaza Gazeta Sporturilor. In turul urmator, romanca o va intalni pe Magdalena Frech (24 de ani, locul 92 WTA).Simona Halep a avut un start de meci mai dificil, fiind condusa și cu 2-5…

- Simona Halep (30 de ani, locul 18 WTA) a invins-o pe Kirsten Flipkens (36 de ani, locul 190 WTA), scor 7-5, 6-4 in turul 2 de la Wimbledon. Dupa meciul dificil in fața lui Flipkens, Halep va fi favorita clara in turul 3, acolo unde va da de Magdalena Frech (24 de ani, locul 92 WTA) Poloneza se afla…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 18 WTA) s-a calificat in turul al doilea al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce a invins-o, in doua seturi, scor 6-3, 6-2, pe Karolina Muchova (Cehia; 25 ani, 81 WTA), dupa o partida care a durat o ora si cinci minute. Gratie accesului…

- Simona Halep (30 de ani, locul 18 WTA) s-a calificat in turul doi la Wimbledon, dupa ce a invins-o pe sportiva Karolina Muchova (Cehia, 81 WTA), scor 6-3, 6-2. Meciul a durat 64 de minute. In turul doi, fostul lider WTA va evolua cu Flipkens (ocupanta locului 190 in ierarhia mondiala), care a trecut…

- Simona Halep a invins-o pe cehoaica Karolina Muchova (25 de ani, 81 WTA), scor 6-3, 6-2, in primul tur al turneului de la Wimbledon și astfel a debutat cum nu se putea mai bine pe iarba londoneza. Romanca a revenit pe iarba care ii aducea in 2019 cea mai mare satisfacție din cariera. Adversara nu a…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (locul 18 WTA 30 de ani), castigatoarea turneului de la Wimbledon in 2019, se simte increzatoare inaintea competiției din acest an, informeaza site-ul oficial al competitiei. “Nu vreau sa ma opresc. Nu ma gandesc la asta. Simt ca pot mai mult. Pot fi o persoana…