- Simona Halep, locul I WTA, a declarat ca a avut parte de o zi grea la Rogers Cup, in care a fost nevoita sa joace doua meciuri, cu Anastasia Pavlicenkova si cu Venus Williams, insa o poate considera frumoasa, pentru ca a castigat ambele partide. "Cred ca nu a fost ziua ei cea mai buna, dar am simtit…

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) si-a aflat, marti noapte, prima adversara de la Montreal. Romanca va deschide Rogers Cup cu un meci impotriva rusoaicei Anastasia Pavlyuchenkova (28 WTA), cea care a invins-o clar, 6-3, 6-2, pe americanca Christina McHale.

- Cum a petrecut Mihaela Buzarnescu, dupa titlul cucerit la San Jose. Romanca a urcat pe locul 20 in ierarhia tenisului feminin, dupa ce a caștigat primul titlu WTA al carierei. Mihaela Buzarnescu avea pana acum in palmares doua finale pierdute și dupa cele 22 de titluri ITF adunate pana la varsta de…

- Simona Halep s-a calificat în finala de la Roland Garros și va juca în cursul zilei de sâmbata. Adversara româncei este americana Sloane Stephens, nr. 10 WTA. Sloane Stephen a trecut vineri în doua seturi, 6-4, 6-4 de compatrioata și buna…

- Simona Halep a reușit sa o invinga pe Maria Șarapova și s-a calificat in finala la Roma. Romanca a explicat care a fost momentul cheie al meciului. "E intotdeauna greu cand joc impotriva ei. Joaca foarte...