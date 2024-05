Stiri pe aceeasi tema

- Cheagurile de sange care au cauzat moartea in urma vaccinarii anticovid cu seruri Johnson & Johnson (J&J) si AstraZeneca au fost cauzate de o reactie autoimuna la care sunt predispuse anumite persoane, o descoperire care urmeaza sa modeleze dezvoltarea unor vaccinuri viitoare, relateaza Bloomberg, preluata…

- Mii de georgieni s-au strans din nou in aceasta seara in centrul capitalei Tbilisi pentru a protesta fața de adoptarea ieri in Parlament a legii privind influența straina, care a fost criticata și de liderii occidentali, informeaza Rador Radio Romania.

- Bianca a avut o prima reacție dupa ce a fost acuzata ca ea l-a desparțit pe cantarețul Dorian Popa de Claudia Iosif. Dansatoarea spune ca are cu artistul o relație strict profesionala. In urma cu cateva luni s-a aflat ca Dorian Popa și Claudia Iosif s-au desparțit. Pe rețelele de socializare, ea a anunțat…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi ca vrea sa gaseasca o solutie legislativa care sa reglementeze situațiile in care pacienții sunt direcționați de la stat catre clinicile private, relateaza Hotnews.ro. Reacția ministrului vine dupa dezvaluirile legate de cazul doctorului Catalin…

- ”Decizie grea pentru mafia imobiliara. Campania cui sa o finanteze?”, a scris Nicusor Dan in postarea citata. Prima reacție a Gabrielei Firea dupa ce coaliția a separat candidaturile pentru Primaria Capitalei. Ce mesaj a transmis fostul edil Reacția lui Nicușor Dan vine dupa ce Coaliția a decis retragerea…

- Liderul AUR, George Simion, susține ca este „evident” ca tinerii prefera partidul sau și ca „tinerii s-au saturat și de USR”. El acuza, totodata, „reflexe totalitare” ale PSD și PNL ai caror reprezentanți vorbesc despre reglementarea TikTok. Datele unui sondaj național, realizat in luna martie, arata…

- Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, a reacționat vineri noapte dupa ce Romania a caștigat procesul privind Roșia Montana, de la Tribunalul de Arbitraj din Washington, afirmand ca Executivul de la București nu poate publica motivele care fundamenteaza soluția pronunțata decat dupa 20 de zile, dar a precizat…

- Sindicatul Politistilor- Sidepol a publicat o fotografie cu o masina de scris si acuza Serviciul Logistic din IPJ Buzau ca nu-si indeplineste atributiile, iar de doua saptamani tonerele lipsesc cu desavarsire.