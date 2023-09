Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) confirma expulzarea șefului biroului Sputnik la Chișinau și declararea acestuia drept persoana indezirabila in Republica Moldova , pentru o perioada de 10 ani. Conform procedurilor persoana a fost indepartata sub escorta de pe teritoriul Republicii Moldova, transmite…

- Șeful „Sputnik Moldova”, cetațeanul Federației Ruse, Vitali Denisov, a fost declarat persoana indezirabila in Republica Moldova pe un termen de 10 ani, susțin sursele Deschide.MD din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație. Astfel, in acest sens, Denisov a fost condus la Aeroportul Internațional…

- Șeful Sputnik Moldova, Vitalii Denisov, a fost expulzat din Republica Moldova. Acesta a fost declarat persoana indezirabila in R.Moldova pe un termen de 10 ani, susțin sursele Deschide.MD din cadrul Inspectoratului General al Migrației. De menționat ca cetațeanul rus Vitali Denisov activa in calitate…

- Republica Moldova propune ridicarea nivelului de aliniere a statului nostru la acquis-ul Uniunii Europene urmare a obținerii statutului de stat candidat prin decizia Consiliului European (CE) din 23 iunie 2022, precum și pregatirea Republicii Moldova pentru negocierile de aderare la UE. In acest context,…

- Belgia a luat „o decizie istorica” și va deschide in Republica Moldova o ambasada, a anunțat Viorel Cibotaru, ambasadorul Republicii Moldova in Belgia, Luxemburg și pe langa NATO, pe pagina sa de Facebook. Astfel, potrivit diplomatului, intenția Belgiei de a deschide o ambasada la Chișinau, denota „un…

- Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE), Nicu Popescu, afirma ca integrarea Republicii Moldova in Uniunii Europene ar fi bine sa fie infaptuita cat mai rapid. In acest sens, spune ministrul, autoritațile de la Chișinau depun eforturi pentru a indeplini reformele necesare. Asemenea…

- S.A. „Energocom” a semnat contracte de furnizare a gazelor cu 3 companii europene, dintre care 2 vor livra gaze naturale pentru prima data furnizorului central din Republica Moldova. Cele 3 companii au fost selectate in urma unei licitații, la care au participat 6 companii europene și care au venit…

- Un barbat din Israel, in varsta de 36 ani, a fost reținut marți, 18 iulie 2023, pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit informațiilor operative, barbatul ar face parte din structuri criminale și intenționa sa comita infracțiuni pe teritoriul țarii in domeniul IT, escrocherii și contrabanda cu bani,…