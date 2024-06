Stiri pe aceeasi tema

- Cele 32 de state membre NATO l-au numit, miercuri, 26 iunie, pe premierul olandez Mark Rutte viitorul secretar general al Aliantei, intr-un moment crucial al organizatiei, in timp ce Rusia isi continua razboiul in Ucraina. El urmeaza sa preia șefia NATO la 1 octombrie, in locul norvegianului Jens Stoltenberg,…

- Kremlinul a declarat miercuri ca alegerea prim-ministrului in exercitiu al Tarilor de Jos, Mark Rutte, in functia de secretar general al NATO nu va atrage dupa sine schimbari in politica Aliantei Nord-Atlantice, care urmareste sa „reprime in mod strategic” Rusia, informeaza EFE.

- NATO nu are nicio intenție sa trimita soldați pe teritoriul ucrainean, a asigurat vineri secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, la Digi24, dupa ce presedintele francez Emmanuel Macron a reiterat posibilitatea trimiterii de trupe occidentale in Ucraina.„La nivel NATO, liderii NATO pot face…

- Turcia a decis sa sprijine candidatura prim-ministrului olandez in exercitiu, Mark Rutte, la functia de secretar general al NATO, a transmis luni agentia olandeza de presa ANP, citand diplomati de la NATO, potrivit Reuters. Turcia era unul din cele patru state membre ale Aliantei care nu isi anuntasera…

- Klaus Iohannis și-a anunțat candidatura la președenția NATO. Financial Times și The Wall Street Journal au scris acum despre inițiativa președintelui Romaniei. Candidatura la șefia NATO anunțata de președintele Klaus Iohannis a facut subiectul unor articole aparute astazi in publicațiile Financial Times…

- „Romania poate aspira azi sa conduca cea mai puternica alianța militara defensiva din istorie. Anunțul candidaturii președintelui Klaus Iohannis pentru funcția de Secretar General al NATO trebuie privit ca un demers al Romaniei, pe care toți trebuie sa-l susținem, ca expresie a rolului crucial pe care…