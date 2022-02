Stiri pe aceeasi tema

- Scandal uriaș! Concurenta de la Jocurile Olimpice 2022, prinsa dopata. O sportiva din Rusia care a facut senzație la competiția de la Beijing a fost detectata cu o substanța interzisa. Kamila Valieva, la doar 15 ani, este prima patinoare care a reușit o cvadrupla saritura, ea caștigand, luni, alaturi…

- Medicii au gasit o substanta interzisa in sangele rusoaicei Kamila Valieva, medaliata cu aur in concursul pe echipe la patinaj artistic, luni la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, transmite miercuri EFE, Informeaza Digi24.ro .

- Patinatoarea Kamila Valieva din Rusia, in varsta 15 ani, a fost prinsa dopata. Știrea care a aparut exact in momentul in care oficialii de la Jocurile Olimpice de la Beijing au citat vag motive legale pentru amanarea ceremoniei de premiere la patinaj arti

- Medicii au gasit o substanta interzisa in sangele rusoaicei Kamila Valieva, medaliata cu aur in concursul pe echipe la patinaj artistic, luni la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, anunța Digi24.ro . Substanta detectata este un medicament folosit pentru combaterea problemelor cardiace. Din cauza…

- Medicii au gasit o substanta interzisa in sangele rusoaicei Kamila Valieva, medaliata cu aur in concursul pe echipe la patinaj artistic, luni la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, transmite miercuri EFE.

- Patinatorii artistici ruși au cucerit luni medalia de aur pe echipe la Jocurile Olimpice de la Beijing, iar Kamila Valieva, in varsta de 15 ani, a reușit primele sarituri cvadruple ale unei patinatoare in competițiile olimpice. Statele Unite au luat argin

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, pregatește o vizita importana la Beijing, dar inainte a ținut sa publice un editorial in agenția de presa chineza Xinhua. Aici, Putin explica domeniile in care Rusia și China deja colaboreaza și menționeaza ca exista o colaborare, inclusiv in domeniul internațional…

- In ciuda eforturilor facute de SUA și țarile NATO de a impiedica Rusia sa invadeze Ucraina, in realitate, președintele chinez Xi Jinping este singurul șef de stat care ar putea influența in vreun fel, in acest moment, agenda lui Vladimir Putin. Aceasta „influența” are legatura directa cu Jocurile Olimpice…