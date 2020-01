Reactia Rusiei dupa asasinarea lui Soleimani: Este cel mai nefast scenariu Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat vineri ca uciderea generalului iranian Qassem Soleimani de catre trupele americane, la ordinul presedintelui Donald Trump, va avea ca rezultat exacerbarea tensiunilor in Orientul Mijlociu.



"Consideram uciderea lui Soleimani ca urmare a atacurilor aeriene americane de langa Bagdad un pas indraznet care va duce la tensiuni crescande in regiune. Soleimani a fost devotat protejarii intereselor nationale ale Iranului", a declarat oficialul rus pentru agentia RIA Novosti, citata de The Moscow Times.



La randul sau, senatorul rus… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

