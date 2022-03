Reacția românilor după ce prețurile la combustibili au explodat Romanii reacționeaza cu glume pe rețelele de socializare chiar și in fața exploziei prețurilor la carburanți, care va atrage scumpiri in lanț ce vor afecta toate sectoarele economiei. In timp ce luni prețul benzinei premium a trecut de 8 lei/litru, așa cum aratau datele centralizate de platforma gazonline.ro și de cele de pe Monitorul Prețurilor, […] The post Reacția romanilor dupa ce prețurile la combustibili au explodat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

