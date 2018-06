Reactia PSD la avertismentul ambasadelor privind Legile Justitiei: ,,Este dreptul Parlamentului de a legifera"

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a salutat joi comunicatul prin care 12 state aliate ale Romaniei fac apel la toate partile implicate in modificarea Codului de Procedura Penala si a Codului Penal "sa evite schimbarile care ar slabi statul de drept sau...

- Procesul de amendare a legislatiei in domeniul penal "reprezinta un atribut al Parlamentului” Ministerul de Externe a avut o prima reactie oficiala in urma mesajului celor 12 state occidentale , referitor la modificarile pe care majoritatea parlamentara are de gand sa le faca la Codurile Penale. Reactia…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta, intr-un comunicat de presa, ca “intarirea statului de drept și lupta impotriva corupției fac parte din prioritațile asumate prin programul de guvernare 2018-2020”. Mesajul vine ca reactie la apelul ambasadelor care iși exprima ingrijorarea cu privire la modificarile…

- Ministerul Afacerilor Externe raspunde celor 12 state care și-au declarat ingrijorarea fața de procesul de amendare a Codului Penal și a Codului de Procedura Penala. ”Ministerul Afacerilor Externe a luat nota de poziția exprimata astazi de cele 12 state partenere cu privire la procesul de amendare a…

- Comisia Europeana derlueaza un nou control in cadrul Mecanismului de Cooperare și de Verificare (MCV) ce va avea loc in Romania in perioada 25 – 27 iunie. Senatorul PSD Robert Cazanciuc a fost desemnat sa faca parte din Comisia MCV, care va pregati materialul pe care il va prezenta Comisiei Europene.…

- Sub titlul ”Vrem Europa, nu dictatura!”, in Timișoara dar și in alte orașe mari din țara s-au organizat, sambata, proteste impotriva guvernarii PSD-ALDE. In Piața Victoriei, la ora 19, ora oficiala a inceperii protestului, s-au adunat circa 100 de persoane. Ca și protestele din iarna,…

- Cluejnii sunt chemați, din nou. sa iasa în strada, sâmbata, pentru a protesta împotriva actualei conduceri guvernamentale.Sub egida ”Vrem Europa, nu dictatura!”, protestul va avea loc în 12 mai, de la ora 18.00, cu punctul de întâlnire…

- Comisia speciala pentru Legile Justitiei, condusa de Florin Iordache, se reuneste, miercuri, dupa minivacanta de 1 Mai, pentru a dezbate modificarea Codului Penal, a Codului de Procedura Penala, dar si a Codului de Procedura Civila, sedinta fiind...