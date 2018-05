Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu a spus, joi, ca demersul lui Ludovic Orban de a face plangere penala impotriva Vioricai Dancila poate fi "rezultatul limitelor de gandire pe care le are" sau poate fi si o "componenta care denota o stare de nebunie".

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi, facand referire la demersul lui Ludovic Orban, ca exista un articol in Codul Penal care se refera la inducerea in eroare a organelor judiciare și persoana care face o plangere penala reclamand unele presupuse fapte care ar incalca legea penala, dar știind…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a spus, joi, ca premierul Viorica Dancila nu va face niciun pas inapoi in relatia tensionata cu presedintele Iohannis, aceste declaratii venind in contextul in care seful statului a anuntat ca isi mentine opinia cu privire la demisia prim-ministrului."Si-a…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a depus la Parchetul General o plangere pe numele premierului Viorica Dancila. Liderul PNL o acuza pe Viorica Dancila de inalta tradare, prezentarea cu rea credinta de informatii presedintelui Romaniei, uzurparea functiei si divulgarea de informatii ...

- "Acea scrisoare este o evaluare a activitatii pe domeniul transporturilor pentru anul trecut. Voi avea o intalnire cu Corina Cretu pe 21 (mai - n.r.), la Bacau. Am vorbit deja cu ministrul Transporturilor pentru a vedea cum putem accelera procesul de absorbtie a fondurilor", a declarat premierul…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a fost invitat marți, la sediul ICCJ, sa comenteze ultima gafa a premierului Viorica Dancila.„Oricarui om, poate, nu orice om”, a replicat Liviu Dragnea. Intrebata luni daca ii este frica de o plangere penala, Viorica Dancila a raspuns ca „Orice om ii este…

- Liviu Dragnea a comentat joi seara declaratiile presedintelui Klaus Iohannis despre “intelegeri secrete cu evrei”, liderul PSD spunand ca prin aceste afirmatii, care au “o anumita doza de antisemitism”, i-a jignit pe el, pe premierul Viorica Dancila, dar si pe oficialii israelieni, iar acest lucru este…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a adresat, joi, o scrisoare premierului Viorica Dancila, in care i-a transmis ca politicile economice ale Guvernului PSD-ALDE arata ca Executivul nu este pregatit pentru aderarea Romaniei la zona euro. "In cazul in care nu veti da semne clare ca intentionati…