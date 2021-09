Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Șora a scris, sambata, dupa Congresul PNL, ca „a mai murit un partid istoric”. Filosoful Mihai Șora a scris pe Facebook, sambata, dupa Congresul PNL, ca „a mai murit un partid istoric”. Premierul Florin Cițu este noul președinte al Partidului Național Liberal. El l-a invins in competiția interna…

- Mihai Șora a urmarit alegerile pentru funcția de președinte din cadrul Partidului Național Liberal, concluzia filozofului fiind ca „a mai murit un partid politic”. In opinia lui Mihai Șora, caștigatorul alegerilor pentru șefia PNL, Florin Cițu, a fost „scos peste noapte din joben, cu vadite puseuri…

- Mirela Ionela Achim (b1tv.ro) Reacție scurta a social-democraților dupa ce premierul Florin Cițu a caștigat președinția PNL. „Cițu, te așteptam la moțiune!” e mesajul postat, pe un fond negru, pe pagina de Facebook a PSD. Dupa anunțarea rezultatelor, Ludovic Orban a anunțat ca demisioneaza de la șefia…

- Filosoful Mihai Șora a reacționat dupa ce Ludovic Orban a pierdut alegerile pentru șefia PNL in fața lui Florin Cițu. „A mai murit un partid istoric”, a scris acesta pe Facebook. Premierul Florin Cițu este noul președinte al Partidului Național Liberal. El l-a invins in competiția interna…

- "Cîțu, te așteptam la moțiune!" - este mesajul transmis de PSD, pe Facebook, dupa ce premierul Florin Cîțu a fost ales președinte al PNL.Premierul Florin Cîțu este noul președinte al PNL, dupa ce a câștigat alegerile de sâmbata în fața actualului…

- PSD a reacționat, sambata, pe Facebook, la scurt timp dupa ce Florin Cițu a fost ales noul președinte al Partidului Național Liberal. Principalul partid de opoziție i-a transmis noului șef al PNL, care este și șeful guvernului, ca il așteapta la moțiune. „Cițu, te așteptam la moțiune”, este mesajul…

- Premierul Florin Cițu este noul președinte al Partidului Național Liberal. El l-a invins in competiția interna pe Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților și președinte in funcție. Cițu a obținut peste 60% din sufragii. Floin Cițu a avut 2878 de voturi, iar Ludovic Orban 1898 de voturi. Un numar…

- Romania ar trebui sa ajunga macar la nivelul mediu european in ceea ce privește rata de acoperire vaccinala, spune, joi, Ludovic Orban. El respinge ideea potrivit careia ar fi responsabil pentru modul in care a evoluat campania: „Ce atribuții am ca președinte al Camerei Deputaților?”. „Cum sa fiu responsabil?…