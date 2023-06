Reacția profesorilor la ultima ofertă a Guvernului: „Ne-am săturat de promisiuni” Sindicaliștii au primit o noua propunere din partea Guvernului, insa profesorii din strada transmit ca nu au incredere in promisiuni și cer ca oferta sa fie prevazuta intr-un act normativ. In timpul negocierilor de vineri, Guvernul le-a propus liderilor de sindicat o noua oferta, anume carduri de 1.500 de lei net, in fiecare an, in […] The post Reacția profesorilor la ultima oferta a Guvernului: „Ne-am saturat de promisiuni” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret”, Marius Nistor, a ajuns vineri in fața Guvernului, unde 20.000 de cadre didactice sunt așteptate sa participe la protestul care incepe in Piața Victoriei. „Am hotarat sa spunem ‘Stop!’ si sa le transmitem tuturor politicienilor ca, indiferent…

- In cazul in care profesorii vor accepta noua oferta, Guvernul va adopta joi prin Ordonanța de Urgența creșterea salariilor in Educație cu 1.000 de lei brut lunar care reprezinta pentru personalul didactic un avans din creșterea pe viitoarea grila, ce se va regasi in viitoarea lege a salarizarii și care…

- Intalnirea președintelui Klaus Iohannis cu liderii sindicatelor din Educație s-a incheiat dupa mai bine de o ora. Liderul FSLI, Simion Hancescu, a anuntat, la iesirea de la discutii, ca greva cadrelor didactice si a celorlalti angajati din Educatie va continua și miercuri. Sindicaliștii au dezvaluit…

- Sindicatele din educatie reamintesc Guvernului ca vor majorarea salariilor, prin lege, cu 25 de procente, nu prime sau vouchere cu care ii oferteaza guvernanții in ultima saptamana. Reprezentanții greviștilor susțin ca astfel, Executivul se face singurul responsabil pentru continuarea grevei, dat fiind…

- Sindicaliștii din Invațamant au declarat ca greva generala va continua, in condițiile in care Guvernul nu i-a chemat la negocieri nici vineri, nici sambata sau duminica. Duminica la pranz, purtatorul de cuvant al Executivului a facut o declarație publica in care a aratat ca sumele ce vor fi alocate…

- Greva profesorilor amana rotativa. Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, marți, ca nu iși depune mandatul. Liderii coaliției, Nicolae Ciuca, Marcel Ciolacu și Kelemen Honor, s-au reunit vineri dimineața in ședința la sediul Guvernului. Cei trei au facut o declarație comuna referitoare la amanarea rotativei…

- Lecția adevarata de democrație a profesorilor greviști a dat rezultate. Secretarul general al Guvernului, Marian Neacșu, i-a chemat pe sindicaliștii din Educație la negocieri, la Palatul Victoria. La discuții vor participa și miniștrii prezenți la negocierile de miercuri, cand profesorilor li s-au promis…

- Sindicalistii care fac parte din trei mari federatii din Educatie au demarat strangerea de semnaturi pentru declansarea grevei generale, dupa ce Guvernul a anuntat ca se plafoneaza cheltuielile de personal si activitatile de formare profesionala si se accentueaza deficitul de personal. Pe 25 si 26 aprilie…