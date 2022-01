Reacția Primăriei Timișoara după eliminarea din insolvența Colterm. Ce teorie conspiraționistă lansează administrația Fritz Primaria Timișoara a reacționat dupa ce, astazi, PRESSALERT.ro a dezvaluit faptul ca, in dosarul de insolvența al Colterm SA, administratorul judiciar a stabilit ca municipiul are zero lei in tabelul preliminar al creanțelor. Asta dupa ce a solicitat inițial sa fie inscrisa cu peste 128 milioane lei și, dupa trei luni, a diminuat suma la doar […] Articolul Reacția Primariei Timișoara dupa eliminarea din insolvența Colterm. Ce teorie conspiraționista lanseaza administrația Fritz a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

