Stiri pe aceeasi tema

- Radu Dragușin, fundașul celor de la Tottenham, a oferit primele reacții dupa Belgia - Romania 2-0, partida disputata pe „RheinEnergieStadion” din Koln. In prima etapa a fazei grupelor, „tricolorii” au surclasat Ucraina, scor 3-0 (Nicolae Stanciu, Razvan Marin, Denis Draguș). Romania va disputa partida…

- Belgia a deschis scorul in minutul 2, dupa 74 de secunde, in partida de la Euro 2024, impotriva Romaniei, marcator Youri Tielemans. Echipa naționala de fotbal a Romaniei intalnește la ora aceasta reprezentativa Belgiei, la Euro 2024, in cadrul rundei secu

- Belgia – Romania de la 22:00, ora Romaniei, pe RheinEnergieStadion din Koln, echipa naționala disputa azi al doilea meci din grupa E la EURO 2024. Dupa un 3-0 istoric in fața Ucrainei, tricolorii intalnesc Belgia, intr-un duel crucial pentru calificarea in fazele superioare ale turneului! LIVE » Belgia…

- Ianis Hagi (25 de ani), „decarul” naționalei Romaniei, a avut parte de o scurta analiza din partea unei publicații belgiene, cu puțin timp inainte ca Romania sa ii intalneasca pe „diavolii roșii”, in runda #2 a grupelor Campionatului European din Germania. Dupa un singur meci disputat de cele doua la…

- Presa engleza se așteapta ca meciul dintre Romania și Belgia, care se va juca incepand cu ora 22:00, sa fie unul foarte echilibrat. Dupa un singur meci disputat de cele doua la acest Campionat European, Romania ocupa primul loc al Grupei E, cu 3 puncte, la egalitate cu Ucraina și Slovacia, care au un…

- Victoria cu Ucraina, dar și celelalte rezultate din grupa E de la Euro 2024, o aduc pe Romania in fața calculelor de calificare in faza optimilor. In ultima runda, in care tricolorii o vor infrunta pe Slovacia, iar Belgia pe Ucraina, vor conta și criteriile de departajare in cazul in care doua sau mai…

- Cu o zi inainte de Romania - Belgia, selecționerul Domenico Tedesco a primit vești excelente din partea staff-ului medical. Axel Witsel (35 de ani), absent in infrangerea cu Slovacia (0-1), va fi apt de joc pentru partida programata sambata, de la 22:00, pe RheinEnergieStadion din Koln. Mai mult, Jan…

- Presa din Scoția a reacționat, dupa ce antrenorul Neil Lennon (52 de ani) a semnat cu Rapid. Jurnaliștii de la The Scottish Sun considera ca numirea lui Lennon pe banca Rapidului este una neașteptata. Aceștia scriu ca instalarea unui antrenor scoțian pe banca unui club din Romania este un lucru extrem…