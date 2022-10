Reactia presei internationale dupa ce Karim Benzema a castigat Balonul de Aur 2022 nu a intarziat sa apara. Jurnalistii straini l-au ridicat in slavi pe atacantul lui Real Madrid. Karim Benzema a castigat in premiera mult ravnitul trofeu, iar presa internationala s-a intrecut in complimente. Reactia presei internationale dupa ce Karim Benzema a castigat Balonul […] The post Reactia presei internationale dupa ce Karim Benzema a castigat Balonul de Aur 2022: „Benzema de Aur” / „Top Benz” appeared first on Antena Sport . The post Reactia presei internationale dupa ce Karim Benzema a castigat Balonul…