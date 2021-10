Stiri pe aceeasi tema

- Romania a invins Armenia, scor 1-0, și este la mana ei in cursa spre barajul Campionatului Mondial din 2022, din Qatar. Jucatorii Romaniei și-au dominat adversarul și i-au indeplinit misiunea, aceea de a obține victoria care sa pastreze naționala in cursa pentru baraj. ...

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei a debutat luni cu o victorie pe noul Stadion Steaua, invingand la limita naționala Armeniei, scor 1-0, in preliminariile Campionatului Mondial. Romania e pe locul 2 in...

- Romania a invins Armenia, scor 1-0, și este la mana ei in cursa spre barajul Mondialului din Qatar! Mirel Radoi a anunțat ca se va desparți de echipa naționala la finalul acestei campanii. Romania - Armenia, totul AICI! „E momentul ca acest ciclu sa se termine, sa vina altcineva sa preia acesasta echipa.…

- Intr-un meci cat o finala, Romania conduce Armenia cu 1 - 0, pe stadionul Steaua, in Grupa J din preliminariile Campionatului Mondial din Qatar 2022. Singurul gol al partidei a fost marcat de Alex Mitrița in minutul 26, cu o lovitura de cap, in urma unui corner executat de catre Razvan Marin.…

- Fostul internațional armean Arman Karamian (45 de ani) considera ca Romania pornește cu prima șansa in meciul cu Armenia, pentru joaca in fața propriilor suporteri, dar și pentru ca au aratat o forma mai buna in ultimele partide. Romania - Armenia, din grupa J a preliminariilor Campionatului Mondial,…

- Selecționerul Mirel Radoi susține ACUM conferința de presa inainte de meciul cu Armenia, de luni, ora 21:45, din preliminariile Campionatului Mondial. Romania - Armenia se joaca in Ghencea, pe 11 octombrie, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Pro TV. liveVIDEO Mirel Radoi, conferința inainte…

- Nationala de fotbal a Romaniei va disputa primul meci pe noul stadion din Ghencea, luni, 11 octombrie, de la ora 21.45, in fața Armeniei, in preliminariile Campionatului Mondial din Qatar 2022. Biletele costa 30 lei la peluze și 70 lei la tribune si pot fi achiziționate de pe site-urile bilete.frf.ro…

- Pe 2, 5 și 8 septembrie, tricolorii vor juca impotriva Islandei a naționalei din Liechtenstein, respectiv cu Macedonia de Nord.Armenia (9 puncte) ocupa primul loc in grupa, dupa trei etape, urmata de Macedonia de Nord (6), Germania (6), Romania (3), Islanda (3) si Liechtenstein (0). Pentru a afla surprizele…