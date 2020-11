Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate dintre mastile aflate pe piata nu protejeaza impotriva Covid, iar Ministerul Economiei va emite un ordin pentru a obliga comerciantii sa precizeze acest lucru in cazul produselor neconforme, a declarat, miercuri, ministrul de resort, Virgil Popescu. El a precizat ca, in urma controalelor facute…

