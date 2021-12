Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca susține ca dreptul la libera exprimare este garantat de Constituție, dar a discutat cu ministrul de Interne, Lucian Bode, pentru a cere protejarea integritații instituțiilor statului prin aplicarea legii și descurajarea violențelor.“Dreptul la libera exprimare este garantat de…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, luni, in plenul Parlamentului unde a participat la ședința solemna organizata cu ocazia aniversarii Constituției Romaniei, ca va lua toate masurile necesare pentru ca Romania sa treaca prin criza provocata de pandemia de COVID-19. De asemenea, prim-ministrul a precizat…

- Premierul Nicolae Ciuca vrea adoptarea proiectului de lege privind obligativitatea Certificatului verde la locul de munca pana in vacanța sarbatorilor de iarna, in jurul datei de 20 decembrie. Pe de alta parte, ministrul de interne, Lucian Bode, considera ca unele restricții care pot fi impuse de sarbatori…

- Premierul Nicolae Ciuca spune, in mesajul transmis, miercuri, cu ocazia Zilei Nationale, ca, pentru el, eroii acestui an sunt romanii, care, in ciuda crizei generate de pandemia de COVID-19 si a suferintelor, au muncit, au fost solidari, au facut sacrificii si au depus zi de zi eforturi in aceasta lupta…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, duminica, in ședința de Guvern convocata de urgența la Palatul Victoria, ca o aeronava Tarom va zbura la Pretoria pentru a-i prelua pe cei 36 de cetateni romani blocati in Africa de Sud, dupa ce mai multe curse aeriene au fost anulate, in contextul aparitiei noii variante…

- Masca de protecție devine obligatorie in toate spațiile publice deschise in localitațile in care incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 6 cazuri la mia de locuitori. Ministrul Sanatații, Cseke Attila, și ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, au semnat, miercuri, un document pentru completarea…