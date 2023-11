Stiri pe aceeasi tema

- 623 de localitați din R. Moldova și-au ales primarul din primul tur al alegerilor, iar in circa 250 dintre ele a invins candidatul PAS, adica al partidului Puterii, arata datele preliminare ale CEC. In celelalte sunt reprezentanți inclusiv ai formațiunilor proruse, precum PSRM sau Renaștere.

- Cum am reacționa daca s-ar dovedi brusc ca unul dintre cei mai influenți politicieni estoni se afla in secret la Moscova in ziua in care Rusia a invadat Ucraina? Exact așa s-a comportat Ion Ceban, primarul Chișinaului, capitala Moldovei , și mare favorit la viitoarele alegeri locale, se intreaba jurnaliștii…

- In Republica Moldova exista o amenințare de falsificare a rezultatelor viitoarelor alegeri locale de catre autoritați. Acest lucru se menționeaza in rezoluția participanților la masa rotunda desfașurata la Chișinau cu tema "Amenințarea falsificarii alegerilor locale ca o provocare la adresa securitații…

- 57 de delegații din peste 30 de state, organizații internaționale și instituții financiare s-au reunit la Chișinau, in cadrul ediției a 4-a a Platformei de sprijin pentru Republica Moldova. La deschiderea evenimentului au fost prezenți prim-ministrul Dorin Recean, ministrul afacerilor externe și integrarii…

- Prim-ministrul landului Bavaria, Markus Soder, considera ca rezultatele alegerilor de duminica din Bavaria și Hessa șunt un mandat pentru schimbarea politicii federale referitoare la migrație. „Pentru mine, consecinta – si este cel mai important din tot ce tine de rezultatele acestor alegeri – consta…

- Comisia Electorala Centrala anunța ca maine, 6 octombrie, incepe campania electorala pentru concurenții electorali inregistrați la alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023. In acest sens, instituția a reiterat drepturile și obligațiile concurenților electorali.

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat, joi, in timpul unei intrevederi pe care a avut-o la Chisinau cu primul-ministru moldovean, Dorin Recean, ca locul Republicii Moldova este in Europa "alaturi de familia democratiilor occidentale".

- INTERPOL a destructurat o retea internationala de trafic de persoane, care actiona in Grecia, dar avea victime din Romania, Ucraina, Moldova, Bulgaria si Georgia. Gruparea exploata femeile pentru prelevare ilegala de ovule sau le folosea ca mame surogat, fiind tinute in cel putin 14 case. Din 2022,…