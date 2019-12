Stiri pe aceeasi tema

- Laura Vicol, cea mai buna prietena a designerului, a declarat ca va spune totul și va oferi detalii extraordinare dupa finalizarea anchetei. Avocata sustine acum ca știe cine este autorul moral in cazul morții lui Razvan Ciobanu. Cutremurator. S-a aflat la 6 luni de la moartea lui Razvan Ciobanu,…

- Peste 600 de persoane protesteaza, la ora transmiterii știrii, in Piața Universitații din Capitala fața de taierile ilegale de paduri, urmand sa plece in marș catre Piața Kogalniceanu și apoi la Ministerul Apelor și Padurilor, pentru a cere demisia ministrului Ioan Deneș. Protestatarii au adus pancarde…

- In cazul celor doi tineri ce au fost snopiți in bataie de șase indivizi in Scuarul Catedralei Chișinau a fost pornita o ancheta de serviciu, iar in aceasta dimineața a fost convocata o ședința la nivel de conducere a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și Inspectoratului General al Poliției (IGP).…

- Trei tramvaie insotite de personaje imbracate in costume de epoca vor circula in centrul Capitalei duminica, in intervalul orar 11:00 - 13:00, cu ocazia sarbatorilor Sfantului Mare Mc. Dimitrie si a Sfantului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucurestilor, informeaza Societatea de Transport Bucuresti…

- Dupa ce a recunoscut ca a comis cele doua crime, timp de o saptamana Gheorghe Dinca a sustinut ca ar fi aruncat trupul Luizei ”in Dunare”. Ce au facut anchetatorii in acel interval de timp este halucinant.

- Este in plina desfașurare ancheta in cazul rafuielii dintre bande rivale din centrul Capitalei, unde un barbat a fost ucis și altul, ranit duminica noaptea chiar in parcarea din fata Palatului Parlamentului. Polițiștii au audiat zeci de persoane, dar deocamdata nu au reținut niciun suspect. Zeci de…

- Este in plina desfașurare ancheta in cazul rafuielii dintre bande rivale din centrul Capitalei, unde un barbat fost ucis și altul, ranit duminica noaptea chiar in parcarea din fata Palatului Parlamentului..

- Noi informatii despre violentele extreme de duminica seara, din centrul Capitalei, in urma carora un om fost ucis in bataie, iar altul a fost ranit. A fost vorba, potrivit informatiilor din ancheta, despre...