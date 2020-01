Stiri pe aceeasi tema

- Doi voluntari ai unei asociații din Maramureș povestesc cum au fost martorii unei scene ingrozitoare, la cinci kilometri de Borșa, cand un caine a fost impușcat mortal de o persoana aflata intr-o mașina de culoare roșie. Voluntarii au sunat imediat la 112, insa cadavrul a fost urcat in masina si…

- Reprezentanții Asociației Anima Pro Terra din Dej susțin ca un barbat, care ar fi vanator, a impușcat un caine pe un drum public. Incidentul a fost povestit pe o rețea de socializare. ”Doi voluntari ai asociației noastre au fost martorii unor scene ingrozitoare alaturi de fiul lor de doar 6 ani, care…

- ​ De ultima ora! Iarna grea in Maramures! Drumuri blocate, circulatie paralizata, TIR-uri blocate pe carosabil UPDATE: ​Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca in județul Maramureș, circulația pe DN18 s-a reluat, pe un fir alternativ. Drumul fusese blocat la kilometrul…

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor din Caracal, care a spus ca le-a ucis pe adolescentele Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu, va fi audiat in cursul zilei de luni, la Inspectoratul General al Poliției Romane.

- Complicele lui Gheorge Dinca a facut declarații naucitoare in fața instanței. "Am violat eu altele, dar pe asta nu", ar fi spus acesta fara nicio remușcare, referindu-se la Luiza Melencu. Prietenul lui Dinca, Ștefan Risipiceanu, iși va petrece urmatoarele 30 de zile in spatele gratiilor.…