Reacția politicienilor vasluieni după votul pentru Schengen: de la boicot la mai multă înțelegere față de poporul austriac! PARERI IMPARȚIȚE… Politicienii vasluieni reacționeaza dupa ce Romania a ratat din nou aderarea la Spațiul Schengen ca urmare a votului negativ dat in Consiliul JAI de catre Austria și Olanda. Votul impotriva al Olandei a venit ca urmare a faptului ca Romania și Bulgaria sunt la pachet. Olanda a explicat in minuta ședinței ca e […] Articolul Reacția politicienilor vasluieni dupa votul pentru Schengen: de la boicot la mai multa ințelegere fața de poporul austriac! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

