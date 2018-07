Presedintele PMP, Eugen Tomac, a spus, referitor la declaratiile premierului ungar Viktor Orban cu privire la Centenarul Marii Uniri, ca a venit in Romania cu "o abordare primitiva, jignitoare si de-a dreptul dispretuitoare". Tomac a afirmat ca Orban nu intelege ca, dupa 1990, Romania a integrat comunitatea maghiara, astfel ca, printre altele, UDMR este in Parlament, face parte din Coalitia majoritara si are acces la educatie in limba...