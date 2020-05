Stiri pe aceeasi tema

- „Anul acesta, urmare a instituirii starii de urgența în contextul pandemiei de SARS-CoV-2, credincioșii nu au putut participa în comuniune deplina cu clerul la aceasta slujba. Prin urmare, pentru a repara acest neajuns, (...) în noaptea de 26 spre 27 mai, la miezul nopții,…

- Arhiepiscopia Tomisului a decis sa ofere, in noaptea de 26 spre 27 mai, credincioșilor Lumina, ca in noaptea Invierii. „Sunt dorințe neimplinite ale credincioșilor de a se impartași la Liturghia Invierii din noaptea de Paști”, au anunțat reprezentanții Arhiepiscopiei. Potrivit unui comunicat al Arhiepiscopiei…

- "Sfanta Lumina a Invierii va fi oferita credincioșilor din Arhiepiscopia Tomisului! Cea mai mare sarbatoare a creștinatații, Invierea Domnului, are consacrata o slujba speciala, savarșita in fiecare an la miezul nopții, in cadrul careia credincioșii primesc de la clerici Lumina lui Hristos, simbolul…

- Arhiepiscopia Tomisului a decis ca, in noaptea de 26/27 mai, sa ofere credinciosilor Lumina Invierii ca in noaptea de Pasti, avand in vedere ca atunci, din cauza starii de urgenta, oamenii nu au putut participa la slujba religioasa. Arhiepiscopia sustine ca acest lucru este posibil deoarece pe data…

- Arhiepiscopia Tomisului a decis ca, in noaptea de 26/27 mai, sa ofere credinciosilor Lumina Invierii ca in noaptea de Pasti, avand in vedere ca atunci, din cauza starii de urgenta, oamenii nu au putut participa la slujba religioasa. Arhiepiscopia sustine ca acest lucru este posibil deoarece pe data…

- Arhiepiscopia Tomisului, condusa de Teodosie, a anunțat pe pagina de Facebook ca va face o noua slujba de Paște in noaptea de 26 spre 27 mai și ii cheama pe credincioși sa vina sa ia lumina. Repetarea slujbei de Paște este o decizie fara precedent in interiorul Bisericii Ortodoxe Romane, chiar și…

- Arhiepiscopia sustine ca acest lucru este posibil deoarece pe data de 27 mai este Incheierea praznicului Invierii Domnului, cand randuiala slujbei prevede acelasi inceput ca in Noaptea Invierii. Arhiepiscopia Tomisului a transmis, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca Invierea Domnului are consacrata…

- Sfanta Lumina a Invierii va fi oferita credinciosilor din Arhiepiscopia Tomisului. Permanenta Arhiepiscopiei Tomisului a decis ca in noaptea de 26 spre 27 mai, la miezul noptii, in bisericile si manastirile din Arhiepiscopia Tomisului se va oficia slujba inceputului pascal si Sfanta Liturghie, clerul…