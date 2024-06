Reacția olandezilor: „Surprinzătoarea câștigătoare a Grupei E” Euro 2024 Romania s-a calificat in optimile de finala de la EURO 2024 de pe prima poziție a Grupei E și urmeaza sa se dueleze cu Olanda . Potrivit DigiSport , presa din Olanda a reacționat imediat dupa ce trupa lui Ronald Koeman și-a aflat adversarul din optimile Campionatului European. Jurnaliștii de la De Telegraaf au remarcat ca naționala lor va intalni „surprinzatoarea caștigatoare a Grupei E”. „Țara est-europeana a devenit surprinzatoarea caștigatoare a Grupei E. Toate cele patru echipe au avut cate patru puncte, dar romanii au ajuns pe primul loc. Au caștigat cu 3-0 impotriva Ucrainei și,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

