- Dosar penal pe numele unui tanar de 34 de ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a urcat la volan dupa ce a consumat alcool și droguri. Individul avea o alcoolemie de peste 1 la mie.

- Șofer din Sebeș prins cu 1,52 alcoolemie, la volan. Polițiștii i-au deschis dosar penal Un barbat din Sebeș este cercetat penal dupa ce polițiștii l-au depistat in trafic, la volan, sub influența alcoolului. Etilotestul a indicat alcoolemie de 1,52. Potrivit IPJ Alba, duminica, 6 martie, in jurul orei…

- Tanar din Alba Iulia, prins la volan, sub influența drogurilor. Polițiștii au deschis dosar penal Un tanar din Alba Iulia este cercetat penal dupa ce a fost oprit in trafic, iar polițiștii au descoperit ca acesta conducea sub influența substanțelor psihoactive. Potrivit IPJ Alba, in noaptea de marți…

- Un conducator auto de 56 de ani a reușit contraperformanța de a fi prins baut la volan de doua ori in aceeași zi, marți, 8 februarie, intr-un interval de nici doua, scrie publicația satmareana PresaSM ! Barbatul a fost prins marți seara, la ora 19.46, in Piața Romana din municipiul Satu Mare, cu o alcoolemie…

- Un barbat din Bistrița este cercetat sub control judiciar, dupa ce, la finele saptamanii trecute, deși consumase alcool și droguri, a urcat la volanul unui autoturism și a condus pe strazile din municipiu. In plus, bistrițeanul nu avea nici permis de conducere. In seara de 4 februarie, polițiștii Biroului…

- Un sofer de 23 de ani din Nemesesti s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de politisti ca se afla la volan drogat. IPJ Timis a anuntat ca tanarul a fost oprit marti seara, pentru un control, pe raza localitatii Margina. “In urma testarii cu aparatul Drugtest a rezultat faptul ca tanarul se afla…

- Eveniment Polițistul prins drogat și baut la volan este cercetat prealabil și s-a ales și cu dosar penal ianuarie 30, 2022 11:37 Sambata seara, polițiștii au depistat la volanul unei mașini care fusese reclamata ca fiind furata un alt polițist. IPJ Teleorman a transmis faptul ca acesta consumase…

- Tanar din județul Mureș, prins la volan fara permis in Aiud. Polițiștii i-au deschis dosar penal Un tanar de 18 ani din județul Mureș s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus fara permis la Aiud. Polițiștii l-au oprit pe o strada din muncipiu. Potrivit IPJ Alba, joi, 27 ianuarie, in jurul orei 23.50,…