- Nicusor Dan, candidat la Primaria Capitalei, a anuntat ca luni va depune o plangere penala impotriva primarului Sectorului 5, Daniel Florea, sefului companiei de salubritate din acest sector si a sefului Politiei locale, transmite Agerpres.

- O masina de Politie care se afla, sambata, in fata masinii fostului presedinte Traian Basescu, a fost implicata intr-un accident. Surse politice au declarat pentru Libertatea ca fostul sef al statului se afla in masina sa si era secondat de masina SPP care il insoteste, de obicei, in calitate de fost…

- Mii de persoane au protestat, duminica, in Hong Kong, impotriva planurilor Chinei de a impune o noua lege de securitate care i-ar permite un control mai mare in zona. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri de apa impotriva manifestanților, informeaza BBC.Protestatarii s-au adunat in cartierele…

- "In momentul in care doamna Renate Weber a atacat legea starii de urgenta la CCR, CCR nu mai permite ca, in momentul acesta, cetatenii romani, chiar daca vin din zone rosii, sa intre in carantina. In cele trei zile de vid legislativ si in stare de alerta, noi nu mai putem duce oamenii direct in carantina…

- Membrul clanului Duduianu conducea liniștit, fara a avea o asigurare obligatorie valabila la mașina. Prin urmare, oamenii legii au inceput sa scrie amenda. Acest fapt l-a nemulțumit pe barbat care a coborat de la volan, motiv pentru care polițiștii i-au suspendat permisul, așa cum prevede legea in astfel…

- Un roman in varsta de 30 de ani a facut accident cu o mașina furata, duminica seara, fara sa aiba permis de conducere, in Catania, Italia, informeaza Catania Today.In autoturismul respectiv se mai afla un alt barbat roman. Șoferul a pierdut controlul volanului, iar mașina s-a izbit de un stalp. Cei…

- Doi minori din Dambovita au intrat in atentia Politiei dupa ce au fost filmati schingiuind doi caini. Cei doi baieti, de 12 si 13 ani, au chinuit atat de tare bietele animale, incat abia daca au scapat cu viata. Oamenii legii vor acum sa ii traga la raspundere pe parinti, intrucat cei doi sunt minori.