- Pana astazi, 31 august, in județul Mureș au fost confirmate 1.400 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 2 cazuri noi de persoane infectate, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe localitați a cazurilor…

- Autoritațile din landul german Bavaria recunosc ca au comis o greșeala uriașa. Au testat zeci de mii de oameni intorși din vacanța, dar i-au anunțat de rezultate abia dupa o saptamana. In tot acest timp, cei depistați pozitiv ar fi putut infecta și pe alții. 44 de mii de teste au fost efectuate in aeroporturi,…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca 34 de persoane au fost raportate in ultimele 24 de ore ca fiind infectate cu coronavirus. De la ultima informare transmisa, la nivel național au fost inregistrate alte 777 noi cazuri de imbolnavire. Pana astazi, 16 iulie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate…

- Lionel Messi și Barcelona nu se mai afla in cele mai cordiale relații, iar zvonurile privind o plecare istorica a argentinianului de pe Camp Nou au prins contur in ultimele saptamani. Totuși, informația publicata in urma cu cateva luni, conform careia Messi ar putea ajunge in Emiratele Arabte Unite,…

- Un nou deces din cauza coronavirusului a fost inregistrat in județul Gorj. Este vorba de o femeie, de 78 de ani, din Sacelu, care mai avea și alte afecțiuni. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta vineri astfel: 17 persoane in carantina instituționalizata ( nu au existat persoane…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan ar fi aniversat ziua fiicei cu 100 de oameni la un restaurant din Cluj-Napoca. Cei mai multi dintre invitati au petrecut in interiorul localului, incalcandu-se astfel legea, a relatat „Libertatea”. In schimb, europarlamentarul sustine ca legea a fost respectata.

- Poliția a avut prima reacție dupa ce Brigitte Pastrama a fost jefuita chiar de prietenii fiului ei. Oamenii legii au precizat ca fiul vedetei, care a fugit de acasa cu mașina vedetei, era și drogat.

- Pana astazi, 10 iunie, in județul Mureș au fost confirmate 691 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). De asemenea, pana la aceasta data, 603 persoane au fost declarate vindecate și externate. Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Mureș, la aceasta data,…