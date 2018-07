Horoscop zilnic DUMINICĂ 8 IULIE 2018. Cum îţi merge relaţia?

Cand Luna este in pamantescul Taur, raspandeste o energie calda si impamantata asupra noastra. Emotiile devin mai stabilizate acum si ne simtim rabdatori, ceea ce a lipsit sub Luna in Berbec. Aici Luna ne da multumire si pace. Acum este momentul sa iei contact cu frumusetea… [citeste mai departe]