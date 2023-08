Stiri pe aceeasi tema

- Otilia Bilionera este mai fericita ca niciodata de cand este impreuna cu iubitul sau, un turc. Se pare ca barbatul și-a facut curaj și i-a pus marea intrebare partenerei sale, iar artista a postat prima imagine cu inelul de logodna.

- Oana Moșneagu a facut primele declarații, dupa ce a fost ceruta de soție de Vlad Gherman. Totul s-a intamplat in urma cu doar o zi, in fața spectatorilor, cand celebrul actor a facut pasul cel mare. Iata ce a postat actrița pe rețelele sale personale de socializare!

- Un hoț, care a patruns intr-un garaj și a furat o bicicleta in valoare de 1.300 de dolari, a fost prins in fapt de un Golder Retriever. Cainele a avut o reacție total neașteptata, la vederea intrusului.

- Ceea ce ar fi trebuit sa fie una dintre cele mai fericite zile din viața unui cuplu s-a incheiat cu o tragedie sfașietoare. La scurt timp dupa ce a primit inelul de logodna, intr-un cadru de poveste, o femeie a murit.

Lidia Buble, ceruta in casatorie de milionarul cu 31 de ani mai in varsta ca ea? Gestul care o da de gol. Iubitul ei e fostul patron al unei televiziuni de sport

- Cea mai noua veste din showbiz-ul romanesc! Ana Odagiu a fost ceruta in casatorie de partenerul ei, Conrad Mericoffer, in Capri. Cei doi indragostiți au facut acest pas, la aproape doua luni de la nunta. Ce mesaj emoționant a postat vedeta pe o rețea de socializare.

- Ramona Pauleanu a fost ceruta in casatorie de curand de tatal copiilor ei, cunoscutul avocat Adrian Cuculis cu care formeaza un cuplu de mai mulți ani. Aceasta a fost intrebata de colegii de platou despre cererea in casatorie intr-un mod inedit.

- Nu de puține ori au fost cazurile cand romanii, indiferent in ce colț de lume s-ar fi aflat, sa fie discrimanți și adesea asemuiți cu romanii de etnie rroma, aceia care nu fac altceva decat rau. Dar, tot așa, nu sunt puține situațiile in care alți romani dovedesc onestitate și bun-simț, cum este și…