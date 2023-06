Stiri pe aceeasi tema

- Aseara, peste 4000 de oameni au fost la concertul lui Damian Draghici si au trait la maximum alaturi de artist si de invitatii sai un spectacol incarcat de emotie, de energie, dans si voie buna. Trupa Damian and Brothers, Theo Rose, Irina Irimes, Connect-R, dar si pe colegii artistului de la „Te cunosc…

- Connect-R are o poveste de viața impresionanta, iar fanii au luat parte la toate momentele dificile din viața lui. Unul dintre acestea este cel in care a consumat substanțe interzise, iar acestea au inceput sa ii afecteze viața. Connect-R a marturisit, in cartea lui, ca și-a gasit puterea in spiritualitate…

- Concurenta de la Te cunosc de undeva! și Connect-R au divorțat de mai bine de cinci ani, iar, de atunci, cei doi nu au mai fost vazuți in compania unei alte persoane. Afla din randurile de mai jos ce spune Misha despre o noua relație!

- Au trecut deja 5 ani de cand Misha și Connect-R au decis ca este mai bine ca fiecare sa iși viața de viața sa. In tot acest timp, insa, ei au continuat sa ramana in relații bune de dragul fiicei lor, Maya. Ce dezvaluiri a facut acum artista despre situația ei sentimentala. Anunțul facut de […] The post…

- Connect-R este unul dintre cei mai mari artiști de la noi din țara, avand o cariera de peste 15 ani. Acesta și-a anunțat retragerea din muzica in urmatorii 2 ani, din cauza unor probleme de sanatate pe care le-a avut de-a lungul timpului, din cauza epuizarii.

- Misha, adevaratul motiv pentru care nu și-a refacut viața dupa divorțul de Connect-R Continue reading Misha, adevaratul motiv pentru care nu și-a refacut viața dupa divorțul de Connect-R at Tabu.

- Connect-R a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare cu ocazia zilei de 8 martie. Artistul le-a menționat atat pe mama sa, cat și pe fosta soție, reușind sa le surprinda cu o urare extrem de frumoasa.