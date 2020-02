Reacția minorului care a atacat un tânăr cu cuțitul, în Târgu-Jiu, după sentință

Adolescentul de 16 ani, acuzat ca, in luna septembrie a anului trecut, ar fi injunghiat un tanar de 24 de ani, in timp ce se aflau pe o strada din Targu-Jiu, a atacat sentința dispusa, pe 13 ianuarie, la Tribunalul Gorj. Acesta a fost condamnat, pentru tentativa de omor, primind masura internarii intr-un centru educativ pe o durata de doi ani. „Deduce din masura educativa privativa de libertate a internarii intr-un centru educativ perioada cat inculpatul s-a aflat in stare de retinere si arestare preventiva, respectiv de la 11.09.2019 la zi”, a decis prima instanța. Și procurorii… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

