Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a reacționat in urma grevei spontane a angajaților CFR, care a provocat haos in traficul feroviar. Social-democratul spune ca a discutat cu directorii generali și economici de la CFR, precizand ca este evident ca sunt companii aflate in dificultate. „Este evident ca sunt Companii in dificultate. Asta este realitatea și nu trebuie sa o ascundem. Anul viitor toate Companiile, fie ca vorbim despre CFR Infrastructura, fie ca vorbim despre CFR Calatori sau CFR Marfa, trebuie sa treaca printr-un proces de eficientizare economica. Și asta in acord cu prevederile…