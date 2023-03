Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Aurescu a declarat vineri, 17 martie, ca nu trebuie sa existe o scutire de pedeapsa pentru Vladimir Putin, acuzat de „crime internaționale” in timpul razboiului declanșat de Rusia in Ucraina. „Nu trebuie sa existe impunitate pentru crimele internaționale comise in timpul razboiului ilegal al…

- Marți, 14 martie, Kremlinul a anunțat ca Rusia nu recunoaște jurisdicția Curtii Penale Internationale de la Haga (CPI), a informat agentia de presa TASS , care il citeaza pe purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, transmite Agerpres. ”Noi nu recunoastem acest tribunal, nu recunoastem jurisdictia…

- In ultima vreme, incepand aproximativ cu o luna in urma, locul Republicii Modova in contextul razboiului ruso-ucrainean a devenit un subiect de interes sporit in discursul politic, mediatic și propagandistic, atat in țara, cat și in afara. Prezentarea distorsionata a situației reale a impins lucrurile…

- In cadrul unei reuniuni G7+ la nivel de miniștri de externe, pe tema susținerii infrastructurii energetice a Ucrainei, Bogdan Aurescu, ministrul roman de Externe, s-a referit la eforturile Romaniei de a ajuta Ucraina dupa atacurile Rusiei asupra infrastructurii din țara vecina.

- Procurorul general al Ucrainei, Andrii Kostin, a anuntat ca se pregateste deschiderea la Kiev a unui birou al Curtii Penale Internationale (CPI), in contextul in care autoritatile ucrainene urmaresc sa infiinteze un tribunal special care sa puna sub acuzare liderii rusi.CPI investigheaza posibile crime…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis vineri un mesj cu ocazia implinirii unui an de la declanșarea invaziei Rusiei in Ucraina. Șeful statului amintește de ajutorul pe care romanii l-au acordat refugiaților ucraineni și spune ca Romania va continua sa sprijine Ucraina „atat timp cat va fi nevoie”.

- „La un an dupa ce Rusia lui Putin a inceput razboiul brutal de agresiune impotriva Ucrainei, noi, liderii UE, ne exprimam deplina solidaritate cu poporul ucrainean si angajamentul nostru ferm de a continua sa sprijinim Ucraina", a scris presedintele Klaus Iohannis, joi, pe Twitter . Membrii Consiliului…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a explicat marti, intr-o interventie la Digi24, motivul inchiderii Centrului Rus de Stiinta si Cultura de la Bucuresti. „S-a transformat dintr-un instrument de promovare a culturii intr-un instrument de promovare a propagandei si dezinformarii", a spus Bogdan Aurescu.…