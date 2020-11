Stiri pe aceeasi tema

- Școlile ar trebui sa fie ultimele instituții care sa fie inchise și primele care trebuie deschise. Totodata, școlile trebuie testate prioritar. Eu vad insa ca ministerul este mai degraba preocupat sa inchida școli in loc sa fie preocupat de redeschiderea lor. O abordare comoda, care nu se bazeaza pe…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, se afla intr-o vizita in Franta, cu scopul de a intari parteneriatul dintre cele doua tari in domeniile Economiei si Energiei, potrivit unei postari pe Facebook a ministrului. "Alaturi de premierul Ludovic Orban si de colegii mei…

- Un nume care suna pompos: Centrul National de Invatamant Turistic, pe scurt CNIT. O companie de stat din Romania, care are cinci membri in Consiliu de administratie, plus director general, director adjunct, si toate departamentele aferente, de la administrativ pana la juridic. In total 30 de posturi…

- Ministrul lucrarilor publice, Ion Ștefan, asociat al firmei SC Balcanic Prod SRL, a aprobat, in trei tranșe, in perioada decembrie 2019 - iulie 2020, suma totala de 1.099.864 de lei pentru societatea comerciala la care este asociat. Contactat de Libertatea, Ștefan a declarat ca “nu are nicio firma”,…

- Romania sustine o alocare de cel putin 15% din plafonul national pentru sprijinul cuplat si introducerea carnii de porc si de pasare pe lista produselor eligibile pentru plati cuplate, a declarat, la Bruxelles, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros.Acesta a participat luni…

- Daniela Cimpean, președinta Consiliului Județean Sibiu: „Vizita ministrului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros și a vicepremierului Romaniei, Raluca Turcanu, ne-a oferit șansa unui dialog deschis și foarte constructiv cu reprezentanții instituțiilor deconcentrate dar și cu reprezentanții…

- Zootehnia poate fi un mod de viața. Zootehnia este o ramura importanta a agriculturii, care implica activitatea de crestere, nutritie, ameliorare, reproductie si protectia animalelor. Din nenfericire, in fiecare an, efectivul de bovine din Romania scade. Micii fermieri, crescatori de vaci, ii solicita…