Reactia Ministerului Afacerilor Externe cu privire la situatia din Siria

- Ministerul Afacerilor Externe condamna din nou in mod ferm utilizarea armelor chimice in orice circumstante, in orice imprejurare, comiterea unor asemenea acte neavand nicio justificare, si pledeaza pentru tragerea la raspundere, in urma anchetei, a persoanelor vinovate de comiterea unui asemenea act.…

- Ministerul Afacerilor Externe reitereaza condamnarea ferma a utilizarii armelor chimice in orice circumstanțe, in orice imprejurare, comiterea unor asemenea acte neavand nicio justificare.Rapoartele ingrijoratoare privind un atac cu arme chimice la 7 aprilie 2018, impotriva populației din…

- Ministerul de Externe din Republica Moldova a ieșit cu o declarație privind presupusul atac chimic din Siria. Instituția se declara "ingrijorata" de rapoartele privind utilizarea armelor chimice in orașul sirian Douma.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, luni, ca va decide raspunsul Statelor Unite la atacul "odios" cu arme chimice din Siria in urmatoarele 24-48 de ore, relateaza site-ul televiziunii CNBC.

- Presedintele american Donald Trump si presedintele francez Emmanuel Macron au promis „un raspuns comun puternic” la presupusul atac cu arme chimice din 7 aprilie, care a facut zeci de victime, in orasul Douma, controlat de rebeli sirieni. Siria respinge acuzatiile ca ar fi lansat un atac cu arme chimice.

- Papa Francisc a condamnat, duminica, folosirea armelor chimice in Siria, la scurt timp dupa ce mai multe organizatii umanitare si medici au anuntat ca minimum 70 de persoane au murit prin asfixiere in orasul Douma, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Consiliul de Securitate al ONU se va reuni, luni, pentru a discuta despre situatia din Siria, a anuntat ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Yves Le Drian, potrivit news.ro“Consiliul de Securitate al ONU va avea maine consultatii cu privire la situatia din Siria. Franta va sublinia…