- Medicul a spus ca nu este un „adept al inchiderii școlilor”. Rafila a precizat, in declarația data pentru Romania TV, ca „școlile in sine n-au inregistrat foarte multe cazuri”. „Școlile in sine n-au inregistrat foarte mult cazuri. Au trecut in scenariul roșu, la nivel național, de cand a inceput…

- Regizorul Cristi Puiu si a actrita Carmen Tanase au participat, sambata, la protestul anti-masca si anti-COVID care a avut loc, ieri, in Bucuresti. Jurnalistul Lucian Mandruta sustine ca cei doi artisti se poarta ca „niste copii" care „ar vrea sa treaca mai repede boala asta si, pentru ca nu au o…

- Autoritațile au raportat 1.145 de cazuri noi de coronavirus in Romania, dintre care 71 in Argeș, bilanțul total al infecțiilor urcand la 61.786. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, de la ultima raportare și pana acum au fost inregistrate 41 de decese. Cele mai multe cazuri au fost imregistrate…

- Deputatul PSD, Catalin Raduescu, a fost amendat marți pentru ca nu a purtat masca de protecție intr-o benzinarie din București. Intr-un comunicat de presa, polițiștii precizeaza ca in momentul in care i-ar fi cerut acestuia sa iși puna masca, Radulescu i-a jignit. Contactat de Digi24.ro, deputatul a…

- Romania inregistreaza o crestere alarmanta a cazurilor de COVID-19, iar autoritatile anunta ca nu mai sunt locuri la Terapie Intensiva in Bucuresti. In acest context, spitalul modular pentru bolnavii COVID-19, construit de Asociatia Daruiteste Viata in curtea spitalului Elias, nu poate fi folosit pentru…

- Autoritațile din Prahova au anunțat ca, in județ, au fost testate pozitiv inca 35 de persoane, de la ultima raportare, iar in același interval au survenit și doua decese noi la pacienți testați pozitiv. Cel mai recent caz a fost inregistrat acum cateva ore. O situația alarmanta este cea a secțiilor…

- Pentru ca numarul cazurilor de COVID-19 a crescut alarmant de mult in Dambovita, autoritatile au decis sa transforme alte spitale in unitati suport pentru noul coronavirus. Astfel, Gaesti sau Moreni apar pe lista.

- Un numar de 15 persoane din cadrul DGASPC Dolj, dintre care șapte copii din centre de plasament și opt angajați, au COVID-19 și au fost internati in Spitalul de Boli Infectioase Craiova. Intre cei bolnavi este și un bebeluș, anunța MEDIAFAX.Sapte copii, printre care si un bebelus de un an,…