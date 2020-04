Stiri pe aceeasi tema

- Managerul demis a confirmat informatia aparuta in presa locala conform careia acesta i-ar fi administrat sotiei sale tratament anti -COVID-19 desi femeia nu era infectata cu noul coronavirus. El a justificat prin faptul ca sotia sa are o problema imunitara, iar el, in calitate de medic, este expus la…

- Nu este clar daca o persoana infectata care vorbește spre noi fara masca ne poate infecta, dar este o ipoteza plauzibila, spun unii cercetatori. Principalul mod in care se transmite noul coronavirus pare sa fie prin contact direct cu fluidele respiratorii ale unei persoane infectate. Un nou studiu sugereaza…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat sambata ca ar putea lua el insusi medicamentul anti-malarie pe care il promoveaza ca tratament impotriva coronavirusului, desi medicii atrag atentia ca nu a fost dovedita eficienta acestuia, iar liderul de la Casa Alba nu a fost diagnosticat cu boala COVID-19,…

- Conform unui ordin semnat vineri, 3 aprilie, angajatii Ministerului Afacerilor Interne vor fi transferati si tratati in Spitalul MAI, pentru a reduce volumul mare de lucru a Spitalelor Ministerului Sanatatii. In prezent MAI are 13 angajati infectati, internati pentru tratament in diferite institutii…

- Astazi, 1 aprilie a fost anunțat al 3-lea deces la o persoana din județul Neamț ( daca facem abstracție de barbatul care a decedat la Suceava, unde și locuia, dar care era nascut in zona Targu Neamț) la care s-a confirmat infecția cu noul virus. Femeia a murit luni la spital, unde a fost diagnosticata…

- Reprezentantii Spitalului de Boli Infectioase au demarat o ancheta interna dupa ce un medic de la aceasta unitate a acuzat public ca o serie de produse donate ar fi fost sustrase de personalul medical.

- Alerta de gradul zero la Spitalul Judetean de Urgenta din Slobozia! 15 medici si asistente au fost izolati la domiciliu dupa ce au intrat in contact cu o pacienta din Tandarei, confirmata ulterior cu coronavirus.

- Wu Lei, atacantul de 28 de ani lui Espanyol, cel mai bun fotbalist chinez al momentului, a luat noul coronavirus. ”A acuzat simptome ușoare și se afla sub tratament medical”, a anunțat federația de la Beijing.Espanyol anunțase deja de marți ca are șase cazuri de Covid-19 in lot.Dupa uruguayanul Leandro…